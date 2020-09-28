Во 2 сезоне 6 серии сериала «Кухня. Война за отель» Алиса составляет список плюсов и минусов Саши. Оказывается, единственным недостатком парня является то, что он встречался с Варей. Нагиев пытается занять у своих старых друзей пять миллионов евро.