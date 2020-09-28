Кухня. Война за отель 2019 - 2020 20 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Кухня. Война за отель»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 128 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 228 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 329 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 430 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 51 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 65 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 76 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 87 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 98 октября 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 1012 октября 2020
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 1113 октября 2020
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 1214 октября 2020
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 1315 октября 2020
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 1419 октября 2020
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 1519 октября 2020
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 1620 октября 2020
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 1720 октября 2020
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 1821 октября 2020
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 1921 октября 2020
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 2022 октября 2020
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 2122 октября 2020
О чем cерия
Во 2 сезоне 20 серии сериала «Кухня. Война за отель» Леня становится новым шеф-поваром ресторана, пока все ожидают инспектора Мишлен. Нагиев вернулся в киноиндустрию. Варя стоит перед выбором: сохранить отношения или построить карьеру в Роскосмосе.
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