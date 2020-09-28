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Киноафиша Сериалы Кухня. Война за отель Сезоны Сезон 2 Серия 20

Кухня. Война за отель 2019 - 2020 20 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Кухня. Война за отель»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 28 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 29 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 30 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 1 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 5 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 6 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 7 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 8 октября 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 12 октября 2020
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 13 октября 2020
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 14 октября 2020
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 15 октября 2020
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 19 октября 2020
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 19 октября 2020
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 20 октября 2020
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 20 октября 2020
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 21 октября 2020
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 21 октября 2020
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 22 октября 2020
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 22 октября 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 20 серии сериала «Кухня. Война за отель» Леня становится новым шеф-поваром ресторана, пока все ожидают инспектора Мишлен. Нагиев вернулся в киноиндустрию. Варя стоит перед выбором: сохранить отношения или построить карьеру в Роскосмосе.

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