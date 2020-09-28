Во 2 сезоне 20 серии сериала «Кухня. Война за отель» Леня становится новым шеф-поваром ресторана, пока все ожидают инспектора Мишлен. Нагиев вернулся в киноиндустрию. Варя стоит перед выбором: сохранить отношения или построить карьеру в Роскосмосе.