Во 2 сезоне 2 серии сериала «Кухня. Война за отель» Лена требует, чтобы Виктор срочно продал отель и вернулся в Москву. Единственный покупатель Баринова — Маргарита. Варя скрывает в своем номере Нагиева, который бросился в бега.