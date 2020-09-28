Во 2 сезоне 11 серии сериала «Кухня. Война за отель» Баринов пытается перевоспитать своих поваров и заставляет их работать в паре со своими недругами. К Ольге приезжает мама и хочет посмотреть на ее мужчину, шеф-повара ресторана.