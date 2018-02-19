В 1 сезоне 3 серии отец Дарьи умирает, оставив ей огромное наследство. Салтыков, узнав семейную тайну, шантажирует жену. В это же время Сергей проигрывает крупную сумму. Чтобы спасти возлюбленного от позора, Дарья одалживает ему деньги.
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