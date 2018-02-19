В 1 сезоне 1 серии отец маленькой Дарьи, миллионщик Иванов, замечает в девочке признаки безумия. Он отдает единственную наследницу на воспитание в монастырь. После десяти лет в его стенах Дарье приходится вернуться в свет, чтобы выйти замуж.
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