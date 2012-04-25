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Киноафиша Сериалы Кремень Сезоны Сезон 1 Серия 4

Кремень 2014 - 2013 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Кремень»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 апреля 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 апреля 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2012
О чем cерия

В 1 серии 4 сезона сериала «Кремень» залатавший раны Шаманов возвращается в город. Взяв отделение милиции штурмом, Андрей сходится с заклятым врагом Гавриловым лицом к лицу. Тем временем Настя обращается за помощью к Фомину и генералу Усову.

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