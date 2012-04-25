В 1 серии 4 сезона сериала «Кремень» залатавший раны Шаманов возвращается в город. Взяв отделение милиции штурмом, Андрей сходится с заклятым врагом Гавриловым лицом к лицу. Тем временем Настя обращается за помощью к Фомину и генералу Усову.
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