В 1 серии 1 сезона сериала «Кремень» в поселок приезжает бывший солдат Шаманов. Цель визита — встреча с сослуживцем. В городе его арестовывает милиционер Гаврилов, который держит в страхе все население. Между ними разгорается нешуточный конфликт.
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