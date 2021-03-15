На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки

«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)

Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски

В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга

Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца