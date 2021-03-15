2 капли на губку и тру — подоконники цвета снега: без следов кружек с кофе, желтизны и въевшейся грязи из-под горшка

Две капли на тряпку — и моль обходит свитера и шубы стороной: вот чем протираю шкаф при уборке

Превратить старую кухню в уютное гнездышко проще простого — решение копеечное, а ремонт выглядит на порядок дороже

Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски

Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти

Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом

В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»