Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко

Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна