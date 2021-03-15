Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна

«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»