Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю

Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»

Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?