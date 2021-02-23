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Котейка 2021 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Котейка»
Сезон 1 / Серия 1 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 3 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 4 23 февраля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Котейка» спустя некоторое время становится известно, что из окна многоэтажного дома выпал человек. При этом до этого его собаку тоже отравили аналогичным способом. Катерина считает, что это не может быть совпадением.

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