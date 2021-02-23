В 1 сезоне 4 серии сериала «Котейка» спустя некоторое время становится известно, что из окна многоэтажного дома выпал человек. При этом до этого его собаку тоже отравили аналогичным способом. Катерина считает, что это не может быть совпадением.
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