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Котейка 2021 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Котейка»
Сезон 1 / Серия 1 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 3 23 февраля 2021
Сезон 1 / Серия 4 23 февраля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Котейка» Екатерина поняла, что до случившегося с ней кошка явно жила в доме. Соотвественно, случайно она не могла съесть яд. Катерина ищет владельцев кошки и выходит на очаровательную старушку, которая сдает свое жилье.

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