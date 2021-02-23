В 1 сезоне 2 серии сериала «Котейка» Екатерина поняла, что до случившегося с ней кошка явно жила в доме. Соотвественно, случайно она не могла съесть яд. Катерина ищет владельцев кошки и выходит на очаровательную старушку, которая сдает свое жилье.
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