В 1 сезоне 1 серии сериала «Фабрика гениев» Ваибхав перебирается в Коту, чтобы заняться подготовкой к весьма непростым вступительным экзаменам и поступить в индийский колледж. Ваибхав запоздал, и его шансы получить место в вузе не очень велики.
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