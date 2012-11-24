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Киноафиша Сериалы Костер на снегу Сезоны Сезон 1 Серия 4

Костер на снегу 2012 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 ноября 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 24 ноября 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 24 ноября 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Костер на снегу» проходят похороны Зинаиды Васильевны. Павел узнает, что у него есть сын, и пытается возобновить отношения с бывшей возлюбленной. Инспектор органов опеки обвиняет Настю в похищении сводного брата.

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