В 1 сезоне 4 серии сериала «Костер на снегу» проходят похороны Зинаиды Васильевны. Павел узнает, что у него есть сын, и пытается возобновить отношения с бывшей возлюбленной. Инспектор органов опеки обвиняет Настю в похищении сводного брата.
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