Во 2 сезоне 4 серии сериала «Консультант» Алину находят мертвой на вокзале, а на ее теле обнаруживают билет на концерт — на второе место. Широков винит себя в смерти девушки, а Брагин едет с группой дальше, ведь они уже нашли себе новую солистку.
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