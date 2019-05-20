Во 2 сезоне 4 серии сериала «Консультант» Алину находят мертвой на вокзале, а на ее теле обнаруживают билет на концерт — на второе место. Широков винит себя в смерти девушки, а Брагин едет с группой дальше, ведь они уже нашли себе новую солистку.