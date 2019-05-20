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Киноафиша Сериалы Консультант Сезоны Сезон 2 Серия 4

Консультант 2017 - 2019 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Консультант»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 20 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 20 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 21 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 21 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 22 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 22 мая 2019
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 23 мая 2019
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 23 мая 2019
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 24 мая 2019
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 24 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Консультант» Алину находят мертвой на вокзале, а на ее теле обнаруживают билет на концерт — на второе место. Широков винит себя в смерти девушки, а Брагин едет с группой дальше, ведь они уже нашли себе новую солистку.

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