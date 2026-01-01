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Падение ордена
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Падение ордена» (2019)
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Актеры сериала «Падение ордена»
Вся информация о сериале
Том Каллен
Tom Cullen
Пэдрейк Дилэйни
Pádraic Delaney
Gawain
Саймон Мерреллс
Simon Merrells
Джулиан Овенден
Julian Ovenden
William De Nogaret
Эд Стоппард
Ed Stoppard
Том Форбс
Tom Forbes
Prince Louis
Джим Картер
Jim Carter
Клементайн Николсон
Clementine Nicholson
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Talus
Питер О’Мира
Peter O'Meara
Нассер Мемарзиа
Nasser Memarzia
Женевьев Гонт
Genevieve Gaunt
Princess Isabella
Мэттью Марш
Matthew Marsh
Дэвид Боулз
David Bowles
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