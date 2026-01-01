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Падение ордена
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Падение ордена» (2017)
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Актеры сериала «Падение ордена»
Вся информация о сериале
Том Каллен
Tom Cullen
Джим Картер
Jim Carter
Pope Boniface VIII
Пэдрейк Дилэйни
Pádraic Delaney
Gawain
Саймон Мерреллс
Simon Merrells
Джулиан Овенден
Julian Ovenden
William De Nogaret
Оливия Росс
Olivia Ross
Эд Стоппард
Ed Stoppard
Сабрина Бартлетт
Sabrina Bartlett
Princess Isabella
Бобби Шофилд
Bobby Schofield
Parsifal
Сара-Софи Бусснина
Sarah-Sofie Boussnina
Adelina
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