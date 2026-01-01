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Паразит: Учение о жизни
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Паразит: Учение о жизни» (2014)
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Актеры сериала «Паразит: Учение о жизни»
Вся информация о сериале
Ая Хирано
Aya Hirano
Симадзаки Нобунага
Nobunaga Shimazaki
Кадзухико Иноуэ
Kazuhiko Inoue
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Satomi Murano
Ацуко Танака
Atsuko Tanaka
Хироюки Ёсино
Hiroyuki Yoshino
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Kana Kimishima
Takuma Suzuki
Киёно Ясуно
Kiyono Yasuno
Рэна Маэда
Rena Maeda
Akiho Suzuki
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Акира Исида
Akira Ishida
Кэнъитиро Охаси
Kenichiro Ohashi
Mitsuo
Масаки Аидзава
Masaki Aizawa
Синъя Хамадзоэ
Shin'ya Hamazoe
Дзюнъя Эноки
Junya Enoki
Иссэи Футамата
Issei Futamata
Рикия Кояма
Rikiya Koyama
Рэна Маэда
Rena Maeda
Тоору Нара
Tôru Nara
Kimiko Saito
Ю Сэридзава
Yu Serizawa
Rina Kitagawa
Джейсон Дуглас
Jason Douglas
Люси Кристиан
Luci Christian
Satomi Murano
Эйдзи Ито
Eiji Itô
Такая Аояги
Takaya Aoyagi
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Адам Гиббс
Adam Gibbs
Shinichi Izumi
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