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Киноафиша Сериалы Паразит: Учение о жизни Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Паразит: Учение о жизни» (2014)

Актеры сериала «Паразит: Учение о жизни» Вся информация о сериале
Ая Хирано Aya Hirano
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага Nobunaga Shimazaki
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ Kazuhiko Inoue
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Kana Hanazawa
Satomi Murano Ацуко Танака
Ацуко Танака Atsuko Tanaka
Хироюки Ёсино Hiroyuki Yoshino
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Kana Kimishima
Takuma Suzuki
Киёно Ясуно
Киёно Ясуно Kiyono Yasuno
Рэна Маэда Rena Maeda
Akiho Suzuki
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Кэнъитиро Охаси Kenichiro Ohashi
Mitsuo
Масаки Аидзава Masaki Aizawa
Синъя Хамадзоэ Shin'ya Hamazoe
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки Junya Enoki
Иссэи Футамата Issei Futamata
Рикия Кояма Rikiya Koyama
Рэна Маэда Rena Maeda
Тоору Нара Tôru Nara
Kimiko Saito
Ю Сэридзава Yu Serizawa
Rina Kitagawa
Джейсон Дуглас
Джейсон Дуглас Jason Douglas
Люси Кристиан Luci Christian
Satomi Murano
Эйдзи Ито Eiji Itô
Такая Аояги Takaya Aoyagi
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Адам Гиббс
Адам Гиббс Adam Gibbs
Shinichi Izumi
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