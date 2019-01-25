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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 1 Серия 5

Королевство 2019 - 2020 5 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Королевство»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 25 января 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 января 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 января 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 25 января 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 января 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Королевство» группа под руководством кронпринца Чхана натыкается на подозрительную деревеньку. На фоне бедствий селяне подозрительно бодры и накормлены. Находясь у лорда Ан Хена, Со Би видит кое-что примечательное.

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