В 1 сезоне 1 серии сериала «Королевство» ряд признаков указывает на то, что правящий монарх мог отойти в мир иной. Кронпринц Ли Чхан хотел бы выяснить подробности о состоянии отца. Однако на пути наследника встает юная супруга венценосца.
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