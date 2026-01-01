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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Королевство» (2019)

Актеры сериала «Королевство» Вся информация о сериале
Чу Джи-хун Ju Ji-hoon
Crown Prince Lee Chang Рю Сын-нён
Рю Сын-нён Ryoo Seung-ryong
Пэ Ду-на
Пэ Ду-на Bae Doo-na
Ким Сонгю Kim Sungkyu
Young Shin
Ким Сан-хо
Ким Сан-хо Kim Sang-ho
Ким Хе-джун Kim Hye-joon
Jason Her
Kim Hyun-bin
Чон Сог-вон Seok-Won Jeong
Ronald M. Banks
Хо Джун-хо
Хо Джун-хо Heo Joon-ho
Ким Джон-су
Ким Джон-су Kim Jong-soo
Heo Jin
Арнольд Чун Arnold Chun
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