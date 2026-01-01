Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Королевство
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Королевство» (2019)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Королевство»
Вся информация о сериале
Чу Джи-хун
Ju Ji-hoon
Crown Prince Lee Chang
Рю Сын-нён
Ryoo Seung-ryong
Пэ Ду-на
Bae Doo-na
Ким Сонгю
Kim Sungkyu
Young Shin
Ким Сан-хо
Kim Sang-ho
Ким Хе-джун
Kim Hye-joon
Jason Her
Kim Hyun-bin
Чон Сог-вон
Seok-Won Jeong
Ronald M. Banks
Хо Джун-хо
Heo Joon-ho
Ким Джон-су
Kim Jong-soo
Heo Jin
Арнольд Чун
Arnold Chun
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить