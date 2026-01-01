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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Королевство» (2015)

Актеры сериала «Королевство» Вся информация о сериале
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло Frank Grillo
Alvey Kulina Киле Санчес
Киле Санчес Kiele Sanchez
Lisa Prince Мэтт Лауриа
Мэтт Лауриа Matt Lauria
Ryan Wheeler Джонатан Такер
Джонатан Такер Jonathan Tucker
Jay Kulina Натали Мартинес
Натали Мартинес Natalie Martinez
Alicia Mendez Ник Джонас
Ник Джонас Nick Jonas
Nate Kulina Джоэнна Гоуинг
Джоэнна Гоуинг Joanna Going
Christina Kulina
Брайан Коллен Bryan Callen
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос Mark Consuelos
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон Bruce Davison
Лина Эско Lina Esco
Майкл Грациадей
Майкл Грациадей Michael Graziadei
М. К. Гейни
М. К. Гейни M.C. Gainey
Андре Ройо
Андре Ройо Andre Royo
Билли Луш Billy Lush
Венди Мониз Wendy Moniz
Ивэн Арнольд Evan Arnold
Кевин Уайзман
Кевин Уайзман Kevin Weisman
Джессика Зор
Джессика Зор Jessica Szohr
Джонатан Ховард
Джонатан Ховард Jonathan Howard
Пол Бен-Виктор
Пол Бен-Виктор Paul Ben-Victor
Майкл Мэнтелл Michael Mantell
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер Paul Walter Hauser
Мак Брандт Mac Brandt
Адам Шапиро Adam Shapiro
Джефф Росс
Джефф Росс Jeffrey Ross
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