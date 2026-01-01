Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Королевство» (2014)

Актеры сериала «Королевство» Вся информация о сериале
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло Frank Grillo
Alvey Kulina Киле Санчес
Киле Санчес Kiele Sanchez
Lisa Prince Мэтт Лауриа
Мэтт Лауриа Matt Lauria
Ryan Wheeler Джонатан Такер
Джонатан Такер Jonathan Tucker
Jay Kulina Ник Джонас
Ник Джонас Nick Jonas
Nate Kulina Джоэнна Гоуинг
Джоэнна Гоуинг Joanna Going
Christina Kulina Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон Bruce Davison
Зулейха Робинсон
Зулейха Робинсон Zuleikha Robinson
М. К. Гейни
М. К. Гейни M.C. Gainey
Миган Рат Meaghan Rath
Брайан Коллен Bryan Callen
Мак Брандт Mac Brandt
Фернанда Андраде
Фернанда Андраде Fernanda Andrade
Андре Ройо
Андре Ройо Andre Royo
Синтия Стивенсон
Синтия Стивенсон Cynthia Stevenson
Джейми Харрис Jamie Harris
Ким Робиллард Kim Robillard
Обба Бабатунде
Обба Бабатунде Obba Babatundé
Джей Родригез Jai Rodriguez
Ронни Джин Блевинс
Ронни Джин Блевинс Ronnie Gene Blevins
Кевин Макли Kevin Makely
Алисия Уитт
Алисия Уитт Alicia Witt
Джой Османски
Джой Османски Joy Osmanski
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер Paul Walter Hauser
Дженн Браун Jenn Brown
Эрл Бейлон Earl Baylon
Mario Perez
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше