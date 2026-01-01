Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Король старшей школы
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Король старшей школы» (2014)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Король старшей школы»
Вся информация о сериале
Со Ин-гук
Seo In-gook
Ли Ха-на
Lee Ha-na
Ли Су Хёк
Lee Soo-hyuk
Ли Ёр-ым
Lee Yeol-eum
О Гван-нок
Oh Gwang-rok
Кан Ги-ён
Kang Gi-yeong
Ким Сын-хун
Kim Seung-hoon
Пак Су-ён
Park Soo-yeon
Ли Тхэ-хван
Lee Tae-hwan
Ким Вон-хэ
Kim Won-hae
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить