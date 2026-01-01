Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Король старшей школы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Король старшей школы» (2014)

Актеры сериала «Король старшей школы» Вся информация о сериале
Со Ин-гук
Со Ин-гук Seo In-gook
Ли Ха-на
Ли Ха-на Lee Ha-na
Ли Су Хёк Lee Soo-hyuk
Ли Ёр-ым Lee Yeol-eum
О Гван-нок
О Гван-нок Oh Gwang-rok
Кан Ги-ён Kang Gi-yeong
Ким Сын-хун Kim Seung-hoon
Пак Су-ён
Пак Су-ён Park Soo-yeon
Ли Тхэ-хван Lee Tae-hwan
Ким Вон-хэ
Ким Вон-хэ Kim Won-hae
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше