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Киноафиша Сериалы Король старшей школы

Король старшей школы (2014 - 2014)

Gogyocheosewang 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 17 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Со Ин-гук
Со Ин-гук
Ли Ха-на
Ли Ха-на
Ли Су Хёк
Ли Ёр-ым
О Гван-нок
О Гван-нок
Кан Ги-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  В жанре «комедия»  В жанре «мелодрама»  В жанре «дорама»  В сериалах Южной Кореи  В сериалах 2014 года 
Сезоны
Король старшей школы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 17 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериала
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