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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Король старшей школы
Король старшей школы (2014 - 2014)
Gogyocheosewang
18+
комедия
мелодрама
дорама
Год выпуска
2014
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
Продолжительность сериала
17 часов 0 минут
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
В ролях
Со Ин-гук
Ли Ха-на
Ли Су Хёк
Ли Ёр-ым
О Гван-нок
Кан Ги-ён
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге
В жанре «комедия»
В жанре «мелодрама»
В жанре «дорама»
В сериалах Южной Кореи
В сериалах 2014 года
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2014,
17 эпизодов
Отзывы о сериале
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Кадры из сериала
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