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Убивая Еву
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Актёры 4 сезона сериала «Убивая Еву» (2022)
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Актеры сериала «Убивая Еву»
Вся информация о сериале
Джоди Комер
Jodie Comer
Villanelle
Камилль Коттен
Camille Cottin
Hélène
Имоджен Дэйнс
Imogen Daines
Сандра О
Sandra Oh
Eve Polastri
Ким Бодния
Kim Bodnia
Мари-Софи Фердан
Marie-Sophie Ferdane
Роберт Гилберт
Robert Gilbert
Ванда Опалинска
Wanda Opalinska
Аньяна Васан
Anjana Vasan
Стив Орам
Steve Oram
Роберт Лонсдэйл
Robert Lonsdale
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Найджел Кук
Nigel Cooke
Оуэн МакДоннелл
Owen McDonnell
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
Дэвид Хэйг
David Haig
Эдвард Блюмель
Edward Bluemel
Hugo
Лоуренс Посса
Laurentiu Possa
Сесилия Ноубл
Cecilia Noble
Alex Dower
Адиль Ахтар
Adeel Akhtar
Кирби Хауэлл-Баптист
Kirby Howell-Baptiste
Elena Felton
Monica Lopera
Penny Ashmore
Димеджи Эвуосо
Dimeji Ewuoso
Дэвид Мурст
David Moorst
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