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Киноафиша Сериалы Убивая Еву Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Убивая Еву» (2022)

Актеры сериала «Убивая Еву» Вся информация о сериале
Джоди Комер
Джоди Комер Jodie Comer
Villanelle Камилль Коттен
Камилль Коттен Camille Cottin
Hélène Имоджен Дэйнс
Имоджен Дэйнс Imogen Daines
Сандра О
Сандра О Sandra Oh
Eve Polastri Ким Бодния
Ким Бодния Kim Bodnia
Мари-Софи Фердан Marie-Sophie Ferdane
Роберт Гилберт Robert Gilbert
Ванда Опалинска Wanda Opalinska
Аньяна Васан
Аньяна Васан Anjana Vasan
Стив Орам
Стив Орам Steve Oram
Роберт Лонсдэйл
Роберт Лонсдэйл Robert Lonsdale
Фиона Шоу
Фиона Шоу Fiona Shaw
Найджел Кук Nigel Cooke
Оуэн МакДоннелл
Оуэн МакДоннелл Owen McDonnell
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson
Дэвид Хэйг
Дэвид Хэйг David Haig
Эдвард Блюмель
Эдвард Блюмель Edward Bluemel
Hugo
Лоуренс Посса Laurentiu Possa
Сесилия Ноубл Cecilia Noble
Alex Dower
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар Adeel Akhtar
Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист Kirby Howell-Baptiste
Elena Felton
Monica Lopera
Penny Ashmore
Димеджи Эвуосо Dimeji Ewuoso
Дэвид Мурст David Moorst
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