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Киноафиша Сериалы Убивая Еву Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Убивая Еву» (2018)

Актеры сериала «Убивая Еву» Вся информация о сериале
Джоди Комер
Джоди Комер Jodie Comer
Villanelle Фиона Шоу
Фиона Шоу Fiona Shaw
Carolyn Martens Сандра О
Сандра О Sandra Oh
Eve Polastri Ким Бодния
Ким Бодния Kim Bodnia
Giulia Patrignani
Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист Kirby Howell-Baptiste
Elena Felton Даррен Бойд
Даррен Бойд Darren Boyd
Frank Haleton Ирина Кара
Ирина Кара Irina Kara
Дэвид Хэйг
Дэвид Хэйг David Haig
Bill Pargrave Шон Делани
Шон Делани Sean Delaney
Kenny Stowton
Саймон Чин Simon Chin
Оуэн МакДоннелл
Оуэн МакДоннелл Owen McDonnell
Niko Polastri
Elina Alminas
Andrei Zayats
Кен Нвосу Ken Nwosu
Ринат Хисматулин Rinat Khismatouline
Чарли Хэмблетт Charlie Hamblett
Сьюзэн Линч
Сьюзэн Линч Susan Lynch
Anna Эдвард Экрут
Эдвард Экрут Edward Akrout
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