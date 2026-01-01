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Убивая Еву
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Актёры 1 сезона сериала «Убивая Еву» (2018)
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Актеры сериала «Убивая Еву»
Вся информация о сериале
Джоди Комер
Jodie Comer
Villanelle
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Carolyn Martens
Сандра О
Sandra Oh
Eve Polastri
Ким Бодния
Kim Bodnia
Giulia Patrignani
Кирби Хауэлл-Баптист
Kirby Howell-Baptiste
Elena Felton
Даррен Бойд
Darren Boyd
Frank Haleton
Ирина Кара
Irina Kara
Дэвид Хэйг
David Haig
Bill Pargrave
Шон Делани
Sean Delaney
Kenny Stowton
Саймон Чин
Simon Chin
Оуэн МакДоннелл
Owen McDonnell
Niko Polastri
Elina Alminas
Andrei Zayats
Кен Нвосу
Ken Nwosu
Ринат Хисматулин
Rinat Khismatouline
Чарли Хэмблетт
Charlie Hamblett
Сьюзэн Линч
Susan Lynch
Anna
Эдвард Экрут
Edward Akrout
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