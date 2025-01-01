Меню
Убивая Еву
Цитаты
Цитаты из сериала Убивая Еву
[из рекламного трейлера]
Вилланель
Никогда не называй психопата психопатом. Это их расстраивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джоди Комер
Jodie Comer
