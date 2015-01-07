В 1 сезоне 9 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Ри Чжин встречает каждую из субличностей пациента всего за одну ночь. Психиатр пытается разобраться в собственных чувствах к парню, а До Хён узнаёт, что уже знаком с писателем с псевдонимом Омега.
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