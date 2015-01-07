В 1 сезоне 7 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Ён Соп, одна из личностей До Хёна, снова пытается покончить с собой. Ри Чжин приходится принять важное решение, а Ки Чжун хочет выяснить причину постоянного посещения кузеном психиатра.