В 1 сезоне 7 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Ён Соп, одна из личностей До Хёна, снова пытается покончить с собой. Ри Чжин приходится принять важное решение, а Ки Чжун хочет выяснить причину постоянного посещения кузеном психиатра.
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