В 1 сезоне 5 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Сэ Ги требует от Ри Чжин, чтобы она сделала выбор между ним и До Хёном. Девушка запутывается в своих чувствах, а Хва Ран угрожает председателю раскрыть трагическую тайну детства наследника.