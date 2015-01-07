В 1 сезоне 5 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Сэ Ги требует от Ри Чжин, чтобы она сделала выбор между ним и До Хёном. Девушка запутывается в своих чувствах, а Хва Ран угрожает председателю раскрыть трагическую тайну детства наследника.
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