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Киноафиша Сериалы Убей меня, исцели меня Сезоны Сезон 1 Серия 2

Убей меня, исцели меня 2015 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2015
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 января 2015
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 14 января 2015
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 15 января 2015
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 21 января 2015
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 января 2015
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 28 января 2015
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 29 января 2015
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 4 февраля 2015
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 5 февраля 2015
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 11 февраля 2015
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 12 февраля 2015
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 18 февраля 2015
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 19 февраля 2015
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 25 февраля 2015
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 26 февраля 2015
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 4 марта 2015
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 5 марта 2015
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 11 марта 2015
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 12 марта 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Сэ Ги, агрессивная личность наследника, случайно сталкивается в ночном клубе с психиатром Ри Чжин. До Хёну приходится вступить в битву за руководство компанией с близкими родственниками.

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