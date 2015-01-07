В 1 сезоне 2 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Сэ Ги, агрессивная личность наследника, случайно сталкивается в ночном клубе с психиатром Ри Чжин. До Хёну приходится вступить в битву за руководство компанией с близкими родственниками.