В 1 сезоне 2 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Сэ Ги, агрессивная личность наследника, случайно сталкивается в ночном клубе с психиатром Ри Чжин. До Хёну приходится вступить в битву за руководство компанией с близкими родственниками.
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