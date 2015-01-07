В 1 сезоне 19 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Ки Чжун пытается завладеть наследством кузена. До Хён и Ри Чжин отправляются в путешествие, чтобы пережить детские травмы, однако неожиданно появляется новая таинственная субличность парня.
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