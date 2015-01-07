В 1 сезоне 16 серии сериала «Убей меня, исцели меня» перед расторжением рабочего договора Ри Чжин и До Хён отправляются в небольшое путешествие к морю. По возвращении домой психиатр решает откровенно переговорить с председателем Тэ Им.
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