В 1 сезоне 15 серии сериала «Убей меня, исцели меня» Чха До Хён пытается помочь возлюбленной, однако теряет сознание во время драки с бандитами. Ри Он беспокоится за сестру, а Ри Чжин обнаруживает, что ей пришлось пережить в далёком детстве.