В 1 сезоне 14 серии сериала «Убей меня, исцели меня» главному герою удаётся вспомнить события, происходившие в подвале особняка семейства. Психиатр понимает, что лечение наследника компании заставляет её вернуться к своим детским травмам.
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