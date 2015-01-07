В 1 сезоне 12 серии сериала «Убей меня, исцели меня» До Хён восстанавливает в памяти часть важных событий из детства. Молодой человек надеется стать сильнее с помощью Ри Чжин. Чхэ Ён начинает сомневаться в своём решении перед помолвкой с Ки Чжуном.
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