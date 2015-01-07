В 1 сезоне 11 серии сериала «Убей меня, исцели меня» психиатр просит Сэ Ги поделиться с ней тяжёлыми воспоминаниями, которые вытеснил из сознания До Хён. Ри Чжин случайно обнаруживает, что Ри Он скрывал в собственной комнате долгие годы.
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