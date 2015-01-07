В 1 сезоне 10 серии сериала «Убей меня, исцели меня» главная субличность в ярости от постоянных встреч девушки с До Хёном. Пока наследник уходит в подсознание из-за забытого прошлого, психиатр пытается убедить Сэ Ги заменить парня на работе.
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