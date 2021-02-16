В 1 сезоне сериала «Шоу Кенана» в центре сюжета оказывается молодой отец-одиночка, который не так давно потерял свою благоверную. Теперь Кенан Уильямс вынужден воспитывать двух дочерей Обри и Берди самостоятельно. К счастью, у него есть два больших помощника — тесть Рик и брат Гэри. Они оба делают все возможное, чтобы Кенан как можно меньше времени отдавал решению отцовских проблем. Большую часть своей жизни главный герой проводит на работе. Он ведет популярное утреннее телешоу, а продюсером передачи выступает его подруга Мика. Каждую новую серию они попадают в нелепые, но чаще смешные ситуации, решение которых зависит исключительно от находчивости Кенана.