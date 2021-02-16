Меню
Шоу Кенана 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шоу Кенана
Kenan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шоу Кенана»

В 1 сезоне сериала «Шоу Кенана» в центре сюжета оказывается молодой отец-одиночка, который не так давно потерял свою благоверную. Теперь Кенан Уильямс вынужден воспитывать двух дочерей Обри и Берди самостоятельно. К счастью, у него есть два больших помощника — тесть Рик и брат Гэри. Они оба делают все возможное, чтобы Кенан как можно меньше времени отдавал решению отцовских проблем. Большую часть своей жизни главный герой проводит на работе. Он ведет популярное утреннее телешоу, а продюсером передачи выступает его подруга Мика. Каждую новую серию они попадают в нелепые, но чаще смешные ситуации, решение которых зависит исключительно от находчивости Кенана.

Рейтинг сериала

0.0
5.9 IMDb
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2021
Плохие новости Hard News
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2021
Четвертый час The Fourth Hour
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2021
Флирт Flirting
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2021
Перевернутый Flipp'd
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2021
Ты иди, Белка! You Go, Squirrel!
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2021
Мама Кенана Kenan's Mom
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2021
Девушка среды Wednesday's Gal
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2021
Забастовка учителей Teacher's Strike
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2021
Шоу причесок Hair Show
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2021
