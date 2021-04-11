В 1 сезоне сериала «Кейс» в центре событий – тридцатилетняя проводница международных автобусных рейсов по имени Ирина. Экс-супруг оставил ее сразу после того, как у них родился ребенок, и сошелся с Алиной, внучкой очень влиятельного богатого бизнесмена по имени Виктор Романенко. Тот мало общается с внучкой, однако вспоминает, что четыре года назад Алина была беременна. Он хочет сделать правнука своим преемником и передать ему мебельный бизнес. О том, что Алина потеряла ребенка, ему знать не следует.