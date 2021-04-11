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Кейс 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кейс
Киноафиша Сериалы Кейс Сезоны Сезон 1

Кейс
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кейс»

В 1 сезоне сериала «Кейс» в центре событий – тридцатилетняя проводница международных автобусных рейсов по имени Ирина. Экс-супруг оставил ее сразу после того, как у них родился ребенок, и сошелся с Алиной, внучкой очень влиятельного богатого бизнесмена по имени Виктор Романенко. Тот мало общается с внучкой, однако вспоминает, что четыре года назад Алина была беременна. Он хочет сделать правнука своим преемником и передать ему мебельный бизнес. О том, что Алина потеряла ребенка, ему знать не следует.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кейс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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