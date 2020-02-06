В 1 сезоне 1 серии сериала «Кэти Кин» молодая талантливая певица Джози переезжает из Ривердэйла в Нью-Йорк. Кэти и Хорхе сдают ей часть квартиры, и молодые люди быстро становятся друзьями, ведь всех их объединяет желание покорить большой город.
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