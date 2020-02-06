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Киноафиша Сериалы Кэти Кин Сезоны Сезон 1 Серия 1

Кэти Кин 2020 1 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 6 февраля 2020
Глава 2: Ты не можешь торопить любовь
Сезон 1 / Серия 2 13 февраля 2020
Что бывает с теми, у кого разбито сердце
Сезон 1 / Серия 3 20 февраля 2020
Здесь восходит солнце
Сезон 1 / Серия 4 27 февраля 2020
Глава 5: Песня зимней ночи
Сезон 1 / Серия 5 5 марта 2020
Глава 6: Мама сказала
Сезон 1 / Серия 6 12 марта 2020
Глава 7: Поцелуй Спайдервумен
Сезон 1 / Серия 7 19 марта 2020
Все в порядке, Мам (Я просто истекаю кровью)
Сезон 1 / Серия 8 26 марта 2020
Глава 9: Желая и надеясь
Сезон 1 / Серия 9 16 апреля 2020
Глава 10: Глория
Сезон 1 / Серия 10 23 апреля 2020
Глава 11: К кому я могу обратиться?
Сезон 1 / Серия 11 30 апреля 2020
Глава 12: Цепь дураков
Сезон 1 / Серия 12 7 мая 2020
Глава 13: Вместе
Сезон 1 / Серия 13 14 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Кэти Кин» молодая талантливая певица Джози переезжает из Ривердэйла в Нью-Йорк. Кэти и Хорхе сдают ей часть квартиры, и молодые люди быстро становятся друзьями, ведь всех их объединяет желание покорить большой город.

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