В 1 сезоне 1 серии сериала «Кэти Кин» молодая талантливая певица Джози переезжает из Ривердэйла в Нью-Йорк. Кэти и Хорхе сдают ей часть квартиры, и молодые люди быстро становятся друзьями, ведь всех их объединяет желание покорить большой город.