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Актёры 1 сезона сериала «Катла» (2021)
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Актеры сериала «Катла»
Вся информация о сериале
Гвюдрун Эйфьорд
Guðrún Ýr Eyfjörð
Ирис Таня Флигенринг
Íris Tanja Flygenring
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
Алиетт Офейм
Aliette Opheim
Торстейнн Бахман
Þorsteinn Bachmann
Харалдур Стефанссон
Haraldur Stefansson
Сольвейг Арнарсдоуттир
Sólveig Arnarsdóttir
Балтазар Бреки Сампер
Baltasar Breki Samper
Вальтер Скарсгард
Valter Skarsgård
Биргитта Биргисдоуттир
Birgitta Birgisdóttir
Бьёрн Торс
Björn Thors
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