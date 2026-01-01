Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Черная любовь» (2016)

Актеры сериала «Черная любовь» Вся информация о сериале
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит Burak Özçivit
Rüzgar Aksoy
Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль Neslihan Atagül
Nihan Каан Урганджиоглу
Каан Урганджиоглу Kaan Urgancıoğlu
Emir
Керем Алышик Kerem Alışık
Угур Аслан
Угур Аслан Ugur Aslan
Orhan Güner
Hüseyin
Неше Байкент Neşe Baykent
Vildan
Зейно Эраджар Zeyno Eracar
Fehime
Hazal Filiz Küçükköse
Zeynep
Бурак Серген
Бурак Серген Burak Sergen
Galip
Гизем Караджа Gizem Karaca
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше