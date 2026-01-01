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Актёры 2 сезона сериала «Черная любовь» (2016)
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Актеры сериала «Черная любовь»
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Бурак Озчивит
Burak Özçivit
Rüzgar Aksoy
Неслихан Атагюль
Neslihan Atagül
Nihan
Каан Урганджиоглу
Kaan Urgancıoğlu
Emir
Керем Алышик
Kerem Alışık
Угур Аслан
Ugur Aslan
Orhan Güner
Hüseyin
Неше Байкент
Neşe Baykent
Vildan
Зейно Эраджар
Zeyno Eracar
Fehime
Hazal Filiz Küçükköse
Zeynep
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