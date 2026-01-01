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Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Черная любовь» (2015)

Актеры сериала «Черная любовь» Вся информация о сериале
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит Burak Özçivit
Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль Neslihan Atagül
Nihan Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль Neslihan Atagül
Rüzgar Aksoy
Каан Урганджиоглу
Каан Урганджиоглу Kaan Urgancıoğlu
Кюршат Алныачык Kürsat Alniaçik
Каан Урганджиоглу
Каан Урганджиоглу Kaan Urgancıoğlu
Emir
Orhan Güner
Hüseyin
Orhan Güner
Неше Байкент Neşe Baykent
Vildan
Неше Байкент Neşe Baykent
Угур Аслан
Угур Аслан Ugur Aslan
Зейно Эраджар Zeyno Eracar
Fehime
Зейно Эраджар Zeyno Eracar
Мелиса Аслы Памук Melisa Aslı Pamuk
Asu
Hazal Filiz Küçükköse
Zeynep
Бурак Серген
Бурак Серген Burak Sergen
Galip
Hazal Filiz Küçükköse
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