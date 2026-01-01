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Черная любовь
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Актёры 1 сезона сериала «Черная любовь» (2015)
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Актеры сериала «Черная любовь»
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Бурак Озчивит
Burak Özçivit
Неслихан Атагюль
Neslihan Atagül
Nihan
Неслихан Атагюль
Neslihan Atagül
Rüzgar Aksoy
Каан Урганджиоглу
Kaan Urgancıoğlu
Кюршат Алныачык
Kürsat Alniaçik
Каан Урганджиоглу
Kaan Urgancıoğlu
Emir
Orhan Güner
Hüseyin
Orhan Güner
Неше Байкент
Neşe Baykent
Vildan
Неше Байкент
Neşe Baykent
Угур Аслан
Ugur Aslan
Зейно Эраджар
Zeyno Eracar
Fehime
Зейно Эраджар
Zeyno Eracar
Мелиса Аслы Памук
Melisa Aslı Pamuk
Asu
Hazal Filiz Küçükköse
Zeynep
Бурак Серген
Burak Sergen
Galip
Hazal Filiz Küçükköse
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