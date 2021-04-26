В 1 сезоне 7 серии сериала «Капкан для монстра» в клинике произошло чудовищное убийство. Какая-то женщина, переодетая в медсестру, жестоко расправилась с Татьяной. Ковалев, изучая фоторобот преступника, вспомнил о свидетельнице Тавриной.
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