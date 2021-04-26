В 1 сезоне 2 серии сериала «Капкан для монстра» Ковалев планирует связать воедино два дела. Убийства, которые произошли в разных регионах, похожи между собой. Его возлюбленная Наталья оказывает ему содействие. Она просматривает дела в архиве.
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